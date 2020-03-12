أمريكا تعلن حالة الطوارئ في واشنطن بسبب ”كورونا“

أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن، موريل بوسير، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنهم اتخذوا قرار إعلان حالة الطوارئ في الولاية، بسبب ازدياد عدد حالات الإصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة.

وبلغ عدد الإصابات في العاصمة الأمريكية 4 حالات حتى الآن، فضلا عن 9 حالات في ولايتي ماريلاند، وفيرجينيا المجاورتين.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليم، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالم.