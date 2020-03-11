أمريكا تسجل 987 إصابة بكورونا و29 وفاة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع أربعة أشخاص إلى 29.

وذكرت المراكز أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا، مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق.

ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان الصينية حيث بدأ تفشي الفيروس.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.

لا اجتماعات طارئة في البيت الأبيض

في السياق، قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لم يعقد اجتماعا طارئا بشأن فيروس كورونا، بعد أن قالت رئيسة لجنة بالكونغرس إنها اضطرت لقطع جلسة؛ لأن اثنين من كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين استدعيا بشكل مفاجئ للبيت الأبيض.

وقالت كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي إن أنتوني فوتشي مدير المعهد القومي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، وروبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها استدعيا ”لاجتماع طارئ“ في البيت الأبيض، مما أجبرها على إنهاء جلسة للمشرعين قبل الظهر.

وقال مسؤول من البيت الأبيض: ”كان هذا الاجتماع مقررا يوم الثلاثاء ويأتي في إطار جهود الحكومة الجارية للاستجابة لفيروس كورونا“.

ومن المقرر أن يجتمع مايك بنس نائب الرئيس مع مسؤولين تنفيذيين من المستشفيات بالبيت الأبيض في وقت لاحق اليومـ يعقبه اجتماع بعد الظهر للرئيس دونالد ترامب مع المسؤولين التنفيذيين بالبنوك.

وقالت مالوني في الجلسة إنها ليس لديها تفاصيل أخرى عن الاجتماع باستثناء أنه طارئ