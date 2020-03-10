حفتر يصل ألمانيا قادما من فرنسا

وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى ألمانيا قادمًا من باريس في زيارة اجتمع خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من وزراء الحكومة الفرنسية.

وبحسب المكتب الاعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، فإن زيارة حفتر إلى ألمانيا تأتي تلبيو لدعوة رسمية وجهتها له المستشارة الألمانية ميركل.

يذكر أن حفتر قام أمس الاثنين بزيارة إلى فرنسا حيث استقبله ماكرون وناقش معه تداعيات الوضع في ليبيا.

وبحسب الرئاسة الفرنسية فإن القائد العام للجيش الليبي أبلغ ماكرون، بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار، إذا التزمت الجماعات المسلحة التي تدعمها حكومة الوفاق بذلك.