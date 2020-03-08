الجيش المغربي يتسلم راجمات صواريخ متطورة

تسلّم المغرب شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، عبارة عن نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2.

وأفادت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، السبت، أن هذا النظام الحربي يُعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا النظام عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائق الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أزيد من 150 كيلومتراً وهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم.

وأكدت صفحة الجيش المغربي، أن هذا السلاح يعد من أقوى أسلحة الردع في ترسانة القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث أن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخاً يصل وزن الواحد منها 800 كلغ محملة بـ280 كلغ من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق.

وقامت المملكة المغربية في الآونة الأخير بتحديث ترسانتها العسكرية على نحو واسع، حيث أبرمت صفقات عسكرية مع دول حليفة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.