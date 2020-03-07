 الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين فوق طرابلس – إرم نيوز‬‎

الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين فوق طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين فوق طرابلس

المصدر: عبدالعزيز الرواف – إرم نيوز

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين، في تخوم العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الضابط في سلاح الدفاع الجوي بالجيش الوطني سمير بن الطيب، إن ”الطائرة المسيرة الأولى أسقطت بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة تابعة للقوات التركية وسط طرابلس، والطائرة الثانية أسقطت جنوب طرابلس”.

وأشار إلى أنه ”تم إسقاط الطائرتين قبل تمكنهما من إصابة أي هدف تابع للجيش“.

يذكر أن الجيش الليبي أسقط خلال الأسبوعين الماضيين، 10 طائرات تركية مسيرة من طراز ”بيرقدار“، في حصيلة قياسية منذ انطلاق عمليات الجيش الليبي، في نيسان/أبريل من العام الماضي.

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