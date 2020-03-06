تفاصيل جديدة حول العملية الانتحارية قرب السفارة الأمريكية بتونس

كشف القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أن ”المتهمين“ اللذين نفذا العملية الانتحارية أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، استعملا كمية كبيرة من المتفجرات.

وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي للإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح إعلامي، إن ”الإرهابيين قاما بتفخيخ الدراجة النارية التي تنقلا عليها إلى مقر السفارة الأمريكية“.

وأضاف السليطي أن السلطات الأمنية قامت بتمشيط مسرح الجريمة لجمع الأدلة الكافية لتحديد هوية منفذي العملية، وتبين أنهما يسكنان في الضاحية الشمالية، قريبا من مقر السفارة الأمريكية.

وتم التأكد من أن منفذي العملية، هما سليم الزنادي وحبيب لعقة، من منطقة الكرم بالعاصمة تونس، وتمت محاكمتهما سابقا في إطار قضية إرهابية.

وأكد رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس، الدكتور منصف حمدون، أنه يتم حاليا تجميع أشلاء الجثتين في مكان حدوث العملية الانتحارية.

وأشار حمدون إلى أن تجميع الأشلاء امتد على بعد 200 متر من مكان العملية.