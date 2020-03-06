أول تعليق من السفارة الأمريكية في تونس حول التفجير الانتحاري

طالبت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، في أول تعليق لها على الهجوم الانتحاري الذي وقع بقرب مقرها، بضرورة الابتعاد عن موقع الهجوم.

وشددت السفارة، في بيان صادر عنها، نشرته على صفحتها في ”فيسبوك“، على ضرورة اتباع التعليمات الأمنية ومتابعة ما يصدر في وسائل الإعلام من توجيهات.

ورجّحت مصادر أمنية في تصريح لـ“إرم نيوز“، إمكانية وجود عناصر أخرى بمحيط مقر السفارة؛ وهو السبب الذي دفع السفارة لطلب الابتعاد عن محيط مقرها.

وأسفر الهجوم الانتحاري عن مصرع منفذيه، وإصابة 5 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، ومدنيّ إصابة خفيفة.