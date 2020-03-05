تونس.. عبير موسي تعتزم مقاضاة نواب عن حركة النهضة بتهمة تكفيرها

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، اليوم الخميس، إنها ستقاضي كل من تعمد تكفيرها وسبها تحت قبة المجلس، في خطوة تصعيدية زادت من حالة الاحتقان السياسي.

وقالت موسي إنها ”لن تتنازل عن حقها، وستقوم بتدويل القضية وستراسل كل برلمانات العالم وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة“.

واعتبرت موسي في حوار بثته إذاعة ”جوهرة“ المحلية، أن كتلتها الحزبية مضطهدة في البرلمان، وأن سبب الحملة التي يشنها عليها بعض النواب، هو رفض كتلتها النيابية ”حكم الإخوان“ في تونس، وفق قولها.

وأضافت: ”التكتل ضدنا لن يرهبنا باعتبارنا معارضة وطنية، لا تدخل في الصفقات ولا في عمليات البيع والشراء“، بحسب تعبيرها.

وهددت البرلمانية المعارضة بـ“تصعيد الموقف وملاحقة كل خصومها قضائيا“، وأن حزبها سينظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، وسيطالب بمساءلة وزيرة العدل؛ بسبب عدم تفاعل القضاء مع القضايا التي رفعتها.

وقالت موسي إنها ”ستقاضي كل من شتمها وكفّرها في البرلمان، بناء على ما ينص عليه الفصل السادس من الدستور وقانون الإرهاب“، ذاكرة بالاسم النائب عن حركة النهضة السيد الفرجاني، الذي قالت إن ”الجميع يعرف تاريخه الإرهابي، وأنه نعتها على مرأى ومسمع الجميع في البرلمان بالقذرة، برفقة النائب بشر الشابي“.

وكانت جلستا البرلمان التونسي اللتان عقدتا، خلال اليومين الماضيين، قد شهدتا حالة من التوتر والاحتقان والاتهامات المتبادلة بين موسي وعدد من نواب البرلمان، خصوصا من المحسوبين على كتلة حركة النهضة، وكتل ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي والإصلاح.