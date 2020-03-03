عبير موسى: تم ”تكفيري والتحريض ضدي“ في البرلمان التونسي

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسى، إنه جرى ”تكفيرها والتحريض ضدها“ داخل البرلمان.

جاء ذلك بعدما وصف نائب كتلة ائتلاف الكرامة، نضال السعودي، النواب الرافضين لتعديل قانون الانتخابات بـ“أعداء الإسلام“، ما أدى إلى تعطل أعمال الجلسة العامة.

وقال السعودي، خلال مداخلة له في البرلمان، ردا على كلمة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى: إن ”النواب الرافضين لإضافة عتبة انتخابية لقانون الانتخابات يخشون فوز الإسلام السياسي، ولهم مشكلة مع الإسلام وتقلقهم كلمة الإسلام“، على حد تعبيره.

وردت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى على مداخلة النائب نضال السعودي بالتنبيه إلى ”خطورة تكفيرها والتحريض ضدها“، على حد قولها.

وأضافت موسى في مداخلتها في الجلسة العامة، أن ”تكفيرها يعتبر بمثابة إعطاء إشارة لاغتيالها“، على حد تعبيرها.

من جانبه، شدد نائب الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة على أنه ”في الوقت الذي تم فيه تكفير عبير موسى، تمت كتابة عبارات تحريضية على جدران عدد من مقرات الحزب الدستوري الحر“.

وحذر بوذينة في مداخلته من أن عودة ما وصفه بـ“الخطاب التكفيري تمهد للعنف السياسي“، مطالبا بـ“التصدي لهذا الخطاب“.