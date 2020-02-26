شتائم وتبادل للاتهامات في البرلمان التونسي.. وقيادي بحركة النهضة يهدد عبير موسى بالسجن

شهد البرلمان التونسي، الأربعاء، مواجهة جديدة بين رئيسة حزب ”الدستوري الحر“ عبير موسى، وقيادي في حركة النهضة الإسلامية، تطورت إلى حد التهديد بوضع الأخيرة في السجن.

وشهدت جلسة منح الثقة المسائية تبادلا للشتائم والاتهامات بين النائب عن حركة النهضة بشر الشابي، ونواب كتلة الحزب الحر الدستوري برئاسة عبير موسى، ما اضطر رئيسة الجلسة سميرة الشواشي للتدخل مرتين وسحب الكلمة من نائب حركة النهضة.

وبدأت الملاسنة عندما قال بشر الشابي في كلمته: ”قبل أن نرحب بالمكلف بتشكيل الحكومة وأعضاء حكومته، أريد أن أفتح قوسا فيما يخص عبير موسى التي تجاوزت كل الحدود بالسب والشتم ونعتتنا بأبشع النعوت ونحن نحترم هذا المجلس“، وفق قوله.

واحتج نواب كتلة حزب ”الدستوري الحر“ على مداخلة الشابي، ما دفع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى سحب الكلمة منه.

واستنكر رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، قرار الشواشي، قائلا: ”لو عدنا إلى الوراء بضع دقائق لوجدنا في تدخلات الجانب المقابل من السب والشتم أضعاف ما قال الشابي“، وفق تعبيره.

وأضاف: ”أطالب بإعادة الكلمة إلى الشابي ولا يوجد مبرر لسحب الكلمة منه“، لكن تجددت بعد ذلك المشادات الكلامية بين الطرفين، لتتدخل الشواشي مجددا مطالبة بشر الشابي بالالتزام بموضوع الجلسة.