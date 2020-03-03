شاهد.. الجيش الليبي يعرض فيديو لمرتزقة أجانب أسروا في طرابلس

عرض الجيش الليبي مقطعًا مصورًا لمجموعة من المرتزقة الأجانب، جرى أسرهم خلال المعارك الأخيرة في محور العزيزية بالعاصمة طرابلس.
ويظهر المقطع المصور الذي عُرض على صفحات مؤيدة للجيش الليبي، 4 عناصر خلال التحقيق معهم.
هكذا نعامل الاسرى اعترافات الأسري التي تم القبض عليهم في معسكر اللواء الرابع العزيزية من قبل الكتيبة 128 مشاة في عملية نوعية المكتب الاعلامي الكتيبة 128 مشاةالله أكبر ولله الحمد ربي يحفظكم يااسود الجيش في كل المحاور
تم النشر بواسطة عاجل الحبيله في الثلاثاء، ٣ مارس ٢٠٢٠
ويقول الأسرى في الفيديو، الذين لا يجيد أغلبهم اللغة العربية، إنهم قدموا من تشاد للعمل في ليبيا، حيث أوضح أحدهم بأنه عمل في منطقة الكريمية بمنطقة العزيزية قبل أن يتصل به شخص عرض عليه عملًا ثانيًا براتب قدره 3 آلاف دينار ليبي في الشهر.
يشار إلى أن الجيش الليبي شن هجومًا كبيرًا شمل أغلب محاور العاصمة الليبية طرابلس، وسجل تقدمات لأول مرة منذ وقف القتال بناء على هدنة وافق عليها الجيش، وفق بيانات صادرة عن قيادة الجيش الليبي.