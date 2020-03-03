شاهد.. الجيش الليبي يعرض فيديو لمرتزقة أجانب أسروا في طرابلس

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عرض الجيش الليبي مقطعًا مصورًا لمجموعة من المرتزقة الأجانب، جرى أسرهم خلال المعارك الأخيرة في محور العزيزية بالعاصمة طرابلس. ويظهر المقطع المصور الذي عُرض على صفحات مؤيدة للجيش الليبي، 4 عناصر خلال التحقيق معهم. اسرى الجويلي هكذا نعامل الاسرى اعترافات الأسري التي تم القبض عليهم في معسكر اللواء الرابع العزيزية من قبل الكتيبة 128 مشاة…