الجيش الليبي يعلن مقتل 35 من المرتزقة السوريين في طرابلس

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، عن رصد مكالمات للمرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا في ليبيا، تفيد بمقتل 35 مسلّحا في صفوفهم .

و قال المسماري، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك، إن المكالمات أكدت سقوط 35 مسلّحا سوريًا من ”لواء سلطان مراد“ في محور صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي رغم التزام الجيش الليبي بالهدنة.

وأرفق المسماري، التدوينة، بتسجيل صوتي لمرتزق سوري في صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية، طرابلس.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي جاهز دائمًا لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق للعصابات المسلّحة، على غرار العملية التي تمّ رصدها اليوم في صلاح الدين.

و بأتي ذلك، عقب إعلان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، عن مقتل 16 عسكريا تركيا ممن يشاركون بالعمليات في ليبيا، بالإضافة إلى 105 من المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا.

وقال العميد خالد المحجوب في تصريحات صحفية سابقة، إن المستشارين والضباط الأتراك، الذين كانوا يقودون طائرات مسيرة، يتواجدون في أكثر من موقع في مصراتة وسرت وغيرها.

وأوضح أن الجيش الليبي استهدفهم في أكثر من موقع، خصوصا عندما استهدف غرف عمليات الطائرات المسيرة ودمرها.

كما أشار إلى أن القوات التركية في طرابلس تقود العمليات ضمن محاور المعارك، موضحا أن الجيش الليبي استهدف مجموعة منهم عند دخولهم إلى العاصمة نحو معسكر الفلاح. وأكد أن المجموعة تضمنت مستشارين مهمين ممن يقودون غرف عمليات في سرت ومصراتة.