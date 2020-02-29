لأول مرة منذ إعلان الهدنة.. الجيش الليبي يتقدم في محاور طرابلس

تقدم الجيش الليبي في عدة محاور بضواحي العاصمة طرابلس، بعدما سيطر على الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وغريان، في أول تطور منذ الإعلان عن هدنة مع القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وقال الضابط بالمنطقة العسكرية الغربية سليمان الدالي، إن قوات الجيش تقدمت في عدة محاور، من بينها النادي الدبلوماسي في عين زارة، والسيطرة على ساحل الساعدية بالكامل.

وأشار الدالي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إلى أن ”قوات الجيش تقدمت في محاور الرملة والهيرة والتوغار ومعسكر العكرمي، وكبدت الميليشيات أكثر من 20 قتيلا، كما أسرت اثنين من القيادات الميدانية“.

وأضاف أن قوات الجيش سيطرت على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة غريان.