إسقاط 10 في 3 أيام.. الطائرات التركية المسيرة تتحول إلى صيد سهل أمام الجيش الليبي

أعلن الجيش الليبي عن اسقاط 10 طائرات مسيرة تركية خلال الأيام الثلاثة الماضية .
ووفق صفحة غرفة عمليات الجيش الليبي استطاعت وسائل الدفاع الجوي إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية ليرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها في الأيام الثلاثة الماضية إلى 10 طائرات.
وشهدت العمليات العسكرية تصاعدا خلال الأيام الأخيرة شملت قصفا مدفعيا موجها لعدة نقاط تتبع مليشيات حكومة الوفاق منها الميناء العسكري بأبي ستة ومطار معيتيقة الذي تعرض خلال الـ“48″ ساعة الماضية لسلسلة من القصف المدفعي ما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تركية ومقتل حوالي 10 عسكريين أتراك وفق بيانات للجيش الليبي.