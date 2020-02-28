إسقاط 10 في 3 أيام.. الطائرات التركية المسيرة تتحول إلى صيد سهل أمام الجيش الليبي

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أعلن الجيش الليبي عن اسقاط 10 طائرات مسيرة تركية خلال الأيام الثلاثة الماضية . ووفق صفحة غرفة عمليات الجيش الليبي استطاعت وسائل الدفاع الجوي إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية ليرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها في الأيام الثلاثة الماضية إلى 10 طائرات. وشهدت العمليات العسكرية تصاعدا خلال الأيام الأخيرة شملت…