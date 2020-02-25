مصدر أمني: هروب ضباط من طرابلس

كشف مصدر أمني في مديرية أمن طرابلس عن هروب عدد من الضباط الأمنيين المنتمين لوزارة داخلية حكومة الوفاق، في محاولة للإفلات من عمليات القبض التي تجريها إحدى الميليشيات في العاصمة الليبية.

وأشار المصدر الذي تحدث لـ ”إرم نيوز“، مفضلا عدم ذكر اسمه، إلى أنه من بين الضباط رفيعي الرتب الذين استطاعوا بالفعل الهروب من طرابلس، العميد مبروك خلف الذي شغل منصب مستشار وزير داخلية حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر الأمني، أن العميد سالم السائح، الذي كان يقوم بمهام مدير أمن المنافذ بوزارة داخلية حكومة الوفاق، تمكن من الفرار من العاصمة والوصول إلى إحدى المدن القريبة من طرابلس والتي تقع تحت سيطرة الجيش.

وأوضح المصدر أن من بين الضباط الذين استطاعوا الخروج من طرابلس العميد جمال الباشا نائب مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من القيادات الأمنية استطاعت الفرار خلال الأسابيع الماضية من العاصمة طرابلس، عقب قيام ميليشيات تابعة لمصطفى قدور، التابع لميليشيا ”النواصي“، بالقبض على عدد من ضباط الشرطة وحجزهم دون مسببات قانونية.

يذكر أنه من بين الضباط الذين تم القبض عليهم: العميد ناجي الزوبي والمقدم أكرم الراجحي والعقيد فوزي غيث؛ بحجة أنهم يتعاونون مع قيادة الجيش الليبي.