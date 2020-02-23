الجيش الليبي يعلن أنه قتل 16 جنديا تركيا

أعلنت قوات الجيش الليبي اليوم الأحد أنها قتلت 16 جنديا تركيا في الأسابيع الأخيرة بعد يوم من اعتراف تركيا بأنها فقدت عددا ممن اعتبرتهم ”الشهداء“ خلال معارك في ليبيا.

وقال خالد المحجوب، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إن الأتراك قتلوا في مدينة مصراتة الساحلية وبمعارك في طرابلس وفي بلدة الفلاح إلى الجنوب من العاصمة.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية وأرسلت مقاتلين سوريين مع بعض جنودها وأسلحتها لمساعدة الحكومة المتمركزة في طرابلس، ضد الجيش الوطني الليبي.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت بحدوث خسائر في صفوف الجنود الأتراك في ليبيا.

وقال أردوغان ”نحن (في ليبيا) بجنودنا (الأتراك) وفرقنا من الجيش الوطني السوري نواصل الكفاح هناك، لدينا عدد من الشهداء.. في المقابل، قمنا بتحييد نحو مئة من جنود حفتر (الجيش الوطني)“.

ويُعرف الجيش الوطني السوري أيضا باسم الجيش السوري الحر وهو جماعة سورية معارضة مسلحة مدعومة من تركيا وتقاتل القوات الموالية لدمشق في شمال سوريا، حيث قُتل 16 جنديا تركيا حتى الآن هذا الشهر.