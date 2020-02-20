الجيش الليبي يعلن القبض على 13 مسلحا بينهم عناصر أجنبية‎

أعلن الجيش الليبي، يوم الخميس، أن قواته في محاور العاصمة الليبية استطاعت القبض على مجموعة من المسلحين الليبيين والمرتزقة الأجانب، خلال إحدى عملياتها نفذتها وحدة من القوات الخاصة.

وأشار مصدر عسكري إلى أن العملية تمت في محور الرملة وأسفرت عن القبض على 13 مسلحا بينهم 5 ليبيين والباقي من الأجانب، أغلبهم سوريون من المرتزقة الذين أحضرتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح النقيب مصدق العمامي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، بأن العناصر الليبية الذين تم القبض عليهم خلال العملية بمحور الرمله ظهر اليوم وتحديدًا محيط مدرسة طارق هم: ”عمر محمد القمودي العمر 20 سنة من مدينة الزاوية تابع لمجموعة أبوعبيدة الزاوي آمر ميليشيا الزاوية بمحور الرملة، ومحمد قليوان يبلغ من العمر 18 سنة تابع لميليشيا 166 بإمرة محمد الحصان، والمنتصر بالله محمد الجقندي يبلغ من العمر 21 سنة تابع لميليشيا كتيبة فرسان جنزور، وعبد المجيد محمد المزوغي العمر 18 سنة تابع لميليشيا 55 مجموعة معمر الضاوي، وخليفة مسعود العجيلي يبلغ من العمر 23 سنة تابع لمجموعة الميليشياوي العمو الفار من مدينة العجيلات“.