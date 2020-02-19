الجيش الليبي: لا هدنة ولا تهاون مع الغزاة

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أنه ”لا تهاون ولا هدنة مع الغزاة للأراضي الليبية“.

وقال المسماري مساء الأربعاء: ”لا تهاون ولا هدنة مع الغزاة للأراضي الليبية، ولا تهاون مع الإرهابيين، وسنرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار“.

وحول التدخل التركي في الشأن الليبي، أضاف المسماري أن ”الرئيس التركي أصبح يعترف بالتدخل المباشر في الشأن الليبي ويتحدث وكأنه رئيس ليبيا، وهو لا يهتم لا بالشعب الليبي ولا بمشاكل ليبيا وكل اهتمامه منصب على ثروات ليبيا“.

وأشار إلى أن ”حكومة الوفاق استغلت الهدنة وجلبت آلاف المرتزقة -بدعم تركي- من عدة دول في العالم من بينها سوريا“، مضيفا أن ”هناك عدة قيادات متشددة خطيرة وصلت إلى طرابلس“.

وأعرب المسماري عن استغرابه من تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول الضربة التي وجهها الجيش إلى ميناء طرابلس، معتبرا أنه ”من غير الإنصاف أن يصف سلامة عمل الجيش بأنه خرق لوقف إطلاق النار“.

وأضاف المسماري أنه في الوقت الذي يطلق سلامة مثل هذا التصريح فإنه ”لم يشر إلى أن رسو سفينة محملة بالعتاد العسكري يمثل أيضا انتهاكا مسبوقا لوقف إطلاق النار“، مشيرا إلى أن سلامة ”يبدو أنه لا يفهم موقف القيادة العامة من الهدنة“.

​وأعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

وأعربت البعثة الأممية، في بيان لها، عن ”أملها باستئناف الحوار مع تنديدها الشديد والمتجدد لقصف ميناء طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا وكاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية، فيما لو أصيبت باخرة لنقل الغاز المسال“، على حد قولها.