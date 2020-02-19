أردوغان يلمح إلى انزعاجه من مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه ”العدالة والتنمية“ في العاصمة أنقرة.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد ساعات من الإعلان عن المهمة الأوروبية في المتوسط؛ لمراقبة قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وسرعان ما أعلنت حكومة الوفاق -أيضا- رفضها للخطة الأوروبية، وفق بيان لوزارة خارجيتها ذكرت فيه أن ”الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية“.

وأكد الرئيس التركي -اليوم أيضا- أن بلاده ”ستدعم حكومة الوفاق لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا“.

وتركيا متهمة بنقل الأسلحة والمقاتلين إلى طرابلس لدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق، التي تقاتل الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل العام الماضي.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي أطلق ”عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة“.