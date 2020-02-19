موريتانيون يتظاهرون ضد اغتصاب القاصرات

تظاهر عدد من الموريتانيين، اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، لمطالبة السلطات بالعمل على وقف تصاعد وتيرة ظاهرة الاغتصاب في البلاد.

وخرج عدد من نشطاء المجتمع المدني، والمدونين، في مسيرة جابت بعض الشوارع الرئيسة في قلب العاصمة نواكشوط، رددوا خلالها شعارات تطالب الحكومة والجهات الأمنية بحماية النساء والقصر من الاغتصاب.

ويطالب المحتجون بسن قوانين رادعة لمواجهة الاغتصاب، بعد تسجيل عدة حالات في أوقات متقاربة، كان معظم ضحاياها من القاصرات.

وهزت عملية اغتصاب بشعة الشارع الموريتاني، الأسبوع الماضي، كانت ضحيتها طفلة في الخامسة من العمر، توفيت بعد الاعتداء عليها، وتم العثور عليها مقيدة في منزل مهجور، في مدينة روصو على الحدود مع السينغال.

كما تم تسجيل حالات اعتداء على فتيات أخريات الأسبوع الجاري، في مدينة ازويرات شمالي البلاد، ولكن مصادر في المدينة أكدت أنهن تعرضن لاعتداءات فقط دون أن يتم اغتصابهن.

وتم خلال الفترة الأخيرة، تسجيل عمليات قتل الضحايا بعد اغتصابهن، ما دفع مناهضي هذه الظاهرة، والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، إلى تنظيم عدة وقفات أمام البرلمان، للمطالبة بسن قوانين رادعة لمثل هذه الجرائم.