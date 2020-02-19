”بوتفليقة: القصة السرية“.. كتاب يحكي خفايا حكم رئيس الجزائر السابق

رحل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة تاركا خلفه عشرات الأسئلة الغامضة، من نوعية: كيف كانت تدار البلاد من على كرسي المرض، وما كواليس الأيام الأخيرة، ولماذا قرر الجيش إجباره على الرحيل؟.. كلها كواليس تضمنها كتاب ألفه الصحفي الجزائري فريد عليلات تحت عنوان ”بوتفليقة، الحكاية السرية“.

يستعرض الصحفي من خلال التحقيقات واللقاءات التي أجراها حول محطات بارزة في حياة عبد العزيز بوتفليقة، تفاصيل ما كان متداولا في البلاد لاسيما في أوساط النخبة الحاكمة، وكيف كان سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس، يخطط مع أخيه الأكبر لعهدة خامسة.

والكتاب الصادر عن دار النشر الفرنسية ”روشر“، أشبه برواية لجون لو كاريه، وهو الاسم المستعار لصاحب الكتب الأكثر مبيعا في العالم، ديفيد جون مور كورنويل، عن رواياته التي تخوض في البيئات السياسية والتجسس من عصر الحرب الباردة.

وتحدث عليلات عن الصعاب التي واجهته خلال رحلة جمع المعلومات من رجال حول الرئيس، والذين تحدثوا معه بـ“ثقة كبيرة“، رغم إدراكهم خطورة الأمر، وهم عشرات المسؤولين السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين والأصدقاء الحميمين للرئيس الأسبق.

وقدمت مجلة ”جون أفريك“ الصادرة في باريس، الكتاب على أنه من النوع الذي لا يمكن للمرء التخلي عنه بمجرد بدء قراءته، على خلفية الحكايات التي تناولت خفايا أربع محطات في حياة بوتفليقة، هي: الجزائر وباريس وجنيف وأبو ظبي.

والصحفي فريد عليلات، متخصص في شؤون الجزائر بمجلة ”جون أفريك“ في باريس، ويطرح كتابه للبيع في مكتبات فرنسا بدءا من اليوم الأربعاء.

ويتزامن إصدار الكتاب مع الذكرى السنوية لحراك الـ22 من شباط/فبراير الماضي، ويؤكد فيه مؤلفه حقيقة جرى تداولها على نطاق النخبة الحاكمة، وهي أن سعيد بوتفليقة أضحى الحاكم الفعلي للجزائر، إثر مرض شقيقه الرئيس.

ويتيح الكتاب للقارئ والمهتم في الشأن الجزائري فهما دقيقا للبيئة الداخلية، في نحو 400 صفحة تطرقت أيضا إلى المحطات السرية للحراك الشعبي الذي أطاح بحكم بوتفليقة، عبر استقالة مثيرة قدمها للمجلس الدستوري الجزائري في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

وتكشف ”القصة السرية“ أن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يقضي حاليا أيامه وحيدا، برفقة شقيقته ”زهور“ التي كانت تعارض ترشحه لولاية خامسة، وفشل في بلوغها تحت ضغط الشارع والمؤسسة العسكرية.

وعرف عليلات بكتاباته الاستقصائية عن الشأن الجزائري، وإسهامه في نشر أسرار تعاملات مشبوهة لمسؤولين جزائريين، جرى نشرها فيما عرف بـ“وثائق بنما“، مثل وزير الصناعة الهارب من عدالة بلاده عبد السلام بوشوارب.