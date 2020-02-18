الجيش الليبي يستهدف تمركزات المرتزقة السوريين وسط طرابلس‎

أعلن الجيش الليبي ليل الثلاثاء أن سلاح المدفعية التابع لقواته استهدف المسلحين التابعين لحكومة الوفاق وعناصر المرتزقة بوساطة المدفعية الثقيلة.

وقال المكتب الإعلامي التابع لقيادة الجيش الليبي إن القصف الشديد استهدف تجمعا للمرتزقة السوريين في نقاط تواجدهم بحديقة النصر في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشر المكتب مقطعا مصورا نقلا عن إحدى الصفحات المؤيدة للجيش الليبي توضح عملية القصف التي تعرضت لها حديقة النصر التي تتحصن بها بعض العناصر المرتزقة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أكدت إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة متجهة لأحد محاور العاصمة وحاولت أن تستهدف أحد مواقع الجيش الليبي.

يذكر أن العمليات العسكرية شهدت تصاعدا في وتيرتها بعد أن استهدف الجيش الليبي ميناء طرابلس بالقصف المدفعي، واستطاع حسب مصادر عسكرية ليبية تدمير سفينة شحن تركية كانت تحمل على متنها شحنة أسلحة وذخائر لدعم مليشيات الوفاق.