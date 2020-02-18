حكومة الوفاق الليبية تعلق محادثات وقف إطلاق النار

أصدرت حكومة الوفاق الليبية الثلاثاء، قرارا بتعليق محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

ويأتي القرار بعد استهداف الجيش الليبي، الثلاثاء، سفينة تركية تحمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، في ميناء طرابلس إضافة إلى مستودع أسلحة وذخيرة داخل الميناء.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، على ”فيسبوك“، بتدمير ”السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر، والتي رست صباح الثلاثاء في ميناء طرابلس“.

وقال شهود عيان لـ ”إرم نيوز“، إن الميناء شهد حركة غير عادية للميليشيات فور رسو السفينة التركية، فجر الثلاثاء، التي تحمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤولين أن سفنًا راسية بالميناء، ومن بينها ناقلات وقود، جرى إخلاؤها اليوم الثلاثاء بعد استهداف السفينة.

وبشأن استهداف السفينة التركية، نقلت قناة ”بانوراما“ المحلية (القريبة من حكومة الوفاق)، عن مديرية الموانئ الليبية التابعة لحكومة الوفاق، قولها إنه لا يوجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس.

وأضافت أن ”الميناء يُستخدم فقط لأغراض مدنية، وأنه لم يكن يضم أي معدات عسكرية لدى تعرضه للقصف“.