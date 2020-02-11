وزير خارجية الجزائر يعلّق على رفض الوفاق الليبية لقاءه

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوفاق الليبية لم تنزعج من لقائه الأسبوع الماضي بالمشير خليفة حفتر، بعدما تداولت وسائل إعلام ليبية أنباء عن رفض لقاء كان مبرمجا بين الوزير الجزائري وحكومة فايز السراج.

وعلق بوقادوم في تصريحات صحفية بمقر البرلمان الجزائري، على جولته الأولى إلى مدينة بنغازي ولقائه مسؤولين في حكومة عبد الله الثني، بقوله: ”إن الحوار بين الليبيين هم من يقررونه بأنفسهم“.

وخلال زيارته بنغازي، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الوطني الليبي، إن مبعوث الرئيس عبد المجيد تبون تناول مع المشير حفتر، آخر الأوضاع والمستجدات في ليبيا بالإضافة إلى العلاقات بين ليبيا والجزائر.

وأبرزت شعبة الإعلام الحربي الليبي، أن حفتر ”ثمّن عاليا دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة، وأثنى على موقفها الثابت من ذلك“، مؤكدا على أن ”دور الشعب الجزائري تجاه ليبيا مهم“.