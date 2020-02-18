حذر من تكرار التجربة الليبية‎.. نائب برلماني: تونس تتجه نحو حكومتين تتنازعان الشرعية

حذّر نائب في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، من أن المشهد في تونس بات ينذر بتطورات قد تفضي إلى سيناريوهات مشابهة للمشهد الليبي وقد تنتهي إلى حرب أهلية، حسب تعبيره.

وقال النائب الصافي سعيد، في تدوينه له عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن ”تونس تتجه نحو حكومتين تتنازعان الشرعية، واحدة فاقدة لأهلية الحُكم لأنها حكومة تصريف أعمال، وأخرى فاقدة لثقة البرلمان لأنها بلا مهمات وبلا أعمال“.

وأضاف: ”الحكومتان تحت تصرف الرئيس وخارج سلطة البرلمان، وإلى جانب ذلك هناك من يفكر في تشكيل حكومة ثالثة ستكون فاقدة لدعم الرئيس وباحثة عن دعم البرلمان“.

وخلص سعيد إلى القول: ”قريبا قد نلتحق بالمشهد الليبي: حرب مواقع وحرب شرعيات قد تتطور إلى حرب أهلية ثم إقليمية“.

وجاء تحذير النائب التونسي، بعد بلوغ أزمة التشكيل الحكومي في تونس مرحلة باتت مفتوحة على مختلف السيناريوهات، وسط مخاوف من استمرار حالة التجاذب وعدم الاتفاق على تركيبة الحكومة قبل انقضاء الآجال الدستورية؛ ما قد يدفع إلى حالة من الفراغ، حسب قراءة البعض للفصل الـ 89 من الدستور التونسي.

وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مهلة 24 ساعة لتقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة.