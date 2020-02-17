توقف الملاحة في مطار معيتيقة إثر تعرضه لقصف‎

أغلق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس مجاله الجوي ليل الإثنين عقب تعرضه للقصف.

وأعلنت إدارة المطار في بيان، عن وقف الرحلات الجوية من وإلى المطار في أعقاب سقوط قذائف على المدرجات أثناء إقلاع طائرة عائدة للخطوط الجوية الليبية.

وتزعم حكومة الوفاق الليبية أن مطار معيتيقة يستخدم للأغراض المدنية فقط، فيما يقول الجيش الليبي إن المطار يستخدم عسكرياً، وتوجد فيه غرفة عمليات تركية وحظائر لطائرات بيرقدار.

وكانت صور للأقمار الصناعية نشرتها شركة ImageSat Internationalكشفت ازدياد استخدام حكومة الوفاق وتركيا لمطار معيتيقة عسكرياً.

وبينت الصور إنشاء حظائر الطائرات التركية بدون طيار من طراز بيرقدار، فضلاً عن استخدام هذه الطائرات لمدرجات المطار، في مخالفة واضحة لمقررات مؤتمر برلين الذي شاركت فيه تركيا، وحث على وقف توريد الأسلحة إلى ليبيا ووقف إطلاق النار.