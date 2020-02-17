الجيش الليبي يحرك قواته لتحرير مدينة الزاوية غرب طرابلس

بدأت قيادة الجيش الليبي في الإعداد لعمليات عسكرية قادمة تستهدف المليشيات بمدينة الزاوية “ 100 كم غرب طرابلس“ والتي تتميز بوجود مليشيات متشددة تابعة للقاعدة وبعض القيادات التابعة لتنظيم القاعدة.

واستعرضت قوات الجيش جزءا من القوات المخصصة لعمليات تحرير الزاوية وهي تستعرض بمدينة العجيلات المتاخمة لمدينة الزاوية، حيث شوهدت العشرات من العربات والمقاتلين وسط شوارع العجيلات وسط ترحيب الأهالي.

يذكر أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كلف اللواء عبدالله نور الدين الهمالي بمهام آمر القوات المخصصة بتحرير الزاوية وينحدر اللواء الهمالي من أصول هذه المدينة كما تتكون القوة التابعة في أغلبيتها من جنود ينتمون لمناطق الزاوية وضواحيها وهو أسلوب اتبعته قيادة الجيش في أغلب المدن التي قامت بتحريرها من قبضة المليشيات والمسلحين.

وسبق للهمالي أن شارك في عملية تحرير مدينة سرت منذ حوالي الشهرين.

وتناولت عدة صفحات مؤيدة للجيش الليبي مقاطع لرتل عسكري تابع لغرفة عمليات الزاوية وهو يستعرض في أحد الشوارع وهو في طريقة لهدفه بمدينة الزاوية.