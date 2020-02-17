 وزير خارجية إيطاليا: الاتحاد الأوروبي وافق على مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا – إرم نيوز‬‎

وزير خارجية إيطاليا: الاتحاد الأوروبي وافق على مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا

وزير خارجية إيطاليا: الاتحاد الأوروبي وافق على مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الاثنين؛ إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.

وقال دي مايو في بروكسل ”الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا”.

وأضاف، أن ”المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح“.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.

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