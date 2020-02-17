الكرملين ينفي إرسال قوات روسية إلى ليبيا

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، ما يتم تداوله من معلومات حول إرسال روسيا قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدا أنه لم يصدر عن الرئيس فلاديمير بوتين أي قرار بهذا الشأن.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردا على طلب بالتعليق على ما ذكرته قناة ”بي بي سي“، إن ضابطا روسيا قد يكون قتل في ليبيا، وتمت مراسم دفنه في مقاطعة أورينبورغ وسط روسيا، إنه ”لا يعلم عن ذلك شيئا“.

وتردد وسائل إعلام ليبية موالية للتيار الإسلامي في ليبيا، وبعض وسائل الإعلام العالمية، أخبارا حول وجود ”مرتزقة روس“ في صفوف قوات الجيش الليبي.