البرلمان الليبي يشترط خروج المليشيات من طرابلس لتنفيذ القرار رقم 2510

اشترط البرلمان الليبي الأحد، انسحاب المليشيات المسلحة من طرابلس الليبية لتنفيذ ما جاء بقرار مجلس الأمن رقم 2510 .

وقال النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي إن اللجنة ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي صادق على نتائج مؤتمر برلين وتعتبر اللجنة القرار دفعة قوية للمؤتمر .

وأشار العقوري في بيان صدر ليل الأحد إلى أن نتائج مؤتمر برلين يمكن الانطلاق منها للوصول لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام و الاستقرار .

واعتبر أن هذا يتطلب تقديم مجلس الأمن الدعم الكافي لبعثة الأمم المتحدة لأداء مهامها، ويشترط خروج الميليشيات من مدينة طرابلس وفقا لترتيبات زمنية محددة وضمانات كافية، والوقوف بحزم ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا .

وحث على دعم الحوار الاقتصادي للوصول لآليات حقيقية لإنفاق عائدات البلاد بعدالة وشفافية وضمان المساواة في التنمية المكانية لجميع مناطق ليبيا .

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على دعم المجلس لمساعي البعثة في إطلاق الحوار على جميع المسارات من أجل حل الأزمة الراهنة وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وكان مجلس الأمن أصدر قراره يوم الأربعاء الماضي بموافقة 14 عضوا، وامتناع روسيا عن التصويت.

وينص القرار على وقف إطلاق النار في ليبيا دون شروط مسبقة، والالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي الليبية كما يؤكد الدعم القوي للجهود التي يقودها غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، لإنهاء الأزمة بين الأطراف المتحاربة.