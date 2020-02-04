البرلمان الليبي يحدد شروطه لقبول المشاركة في حوار جنيف

حدد مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الشروط الواجب توفرها لكي يتسنى له المشاركة في حوار جنيف.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن ”قرار مجلس النواب بشأن المشاركة في حوار جنيف يتضمن شروطا، منها أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان وتُحال من رئيس مجلس النواب“.

وأضاف بليحق في بيان، أن ”القرار تضمن أيضا أن تتم إحالة قائمة الـ 14 التي تضم شخصيات مستقلة إلى مجلس النواب، وأن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، وأن لا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب“.

وشدد الشرط الخامس على ”عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري الأعلى للدولة في الحوار“، بحسب البيان.

وتأتي هذه الشروط في ظل وجود اعتراضات لمجلس النواب الليبي على آلية تشكيل اللجنة المكلفة ببحث المسار السياسي، التي كان مقررا لها أن تبدأ حوارا في العاصمة السويسرية جنيف الشهر الحالي برعاية أممية، مع لجنة أخرى تمثل المجلس الأعلى للدولة.

وقال البرلمان في بيان سابق، إن الطريق إلى ”جنيف محفوف بالمخاطر“.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قال اليوم الثلاثاء، إن ”هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف؛ بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد“.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتمعوا في جنيف، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.