أنباء عن زيارة مرتقبة للعاهل المغربي إلى السعودية

أفادت تقارير إخبارية مغربية، اليوم الجمعة، أن الملك محمد السادس سيُجري زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المقبلة.

وأكد موقع ”هسبريس“ المحلي نقلًا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن هذه الزيارة المرتقبة ستتم نهاية شهر شباط/فبراير الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أكثر تقدير.

ووفق المصدر ذاته، سيقوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، نهاية الأسبوع الجاري، بزيارة إلى السعودية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، لترتيب تفاصيل هذه الزيارة مع الأطراف السعودية.

واعتبر المصدر أن زيارة محمد السادس للسعودية في قادم الأيام ”تعد فرصة ليس فقط لدعم العلاقات الثنائية بين الرباط والرياض، ولكن أيضًا لمزيد من تقريب وجهات نظر البلدين حيال الكثير من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك“.

وأضاف المصدر أن زيارة العاهل المغربي للسعودية: ”تضع أيضًا، حدًا لما راج من قبل بشأن وجود توتر أسماه البعض صامتًا، وحاول آخرون تضخيمه لتحقيق مآرب وغايات سياسية“.