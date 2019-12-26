المغرب.. إدانة ”مول الكاسكيطة“ بالسجن بتهمة الإساءة للملك محمد السادس

أدانت محكمة مغربية، اليوم الخميس، محمد السكاكي الشهير بـ“مول الكاسكيطة“ (صاحب القبعة) بالسجن 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

وجرت متابعة السكاكي بتهمة ”الإساءة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وسب المغاربة، وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات“.

وأوقفت أجهزة الأمن الشهر الماضي، ”البودكاستر“ محمد السكاكي، بعد ساعات من بثه مقطع فيديو، وجّه فيه انتقادات للنظام، وملك البلاد، وإهانات لعموم الشعب، واصفًا إياه بـ“الغباء“ و“شعب الحمير“.

وأوقف المعني وهو يقود سيارة لا تتوافر على وثائق وداخلها مشروبات كحولية، ودون توافره على وثائق السياقة.

وقال وكيل المحكمة الابتدائية في مدينة سطات المغربية، حينها، إنّ“النيابة العامة تلقت شكاوى لمجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب، وأوصاف مهينة للمغاربة، يؤكدون فيها رغبتهم بمتابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكاوى للبحث الجاري مع المعني بالأمر“.

وأضاف أن“المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تتناول موضوعات تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه دخلًا ماليًا شهريًا يتراوح بين 20 ألفًا و30 ألف درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية“.