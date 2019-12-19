المغرب .. اتهام ”مول الكاسكيطة“ بالإساءة للملك محمد السادس

قررت محكمة مغربية، اليوم الخميس، إضافة تهمة جديدة لمحمد السكاكي المعروف بلقب ”مول الكاسكيطة“، وهي الإساءة إلى شخص العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأعلن قاضي المحكمة الابتدائية، تأجيل مُحاكمة ”مول الكاسكيطة“ إلى، الثلاثاء المقبل، بهدف إعداد هيئة الدفاع لمرافعاتها، والاطلاع على مستجدات الملف.

وقالت سعاد براهمة، محامية عن هيئة دفاع ”مول الكاسكيطة“، خلال تصريح لموقع ”لكم“ المحلي، إن التهمة الجديدة ستجعل موكلها متابعًا بمقتضيات الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بفعل ”الإساءة إلى شخص الملك“.

واستغربت المحامية، من متابعة موكلها بتهمة ”الإساءة لشخص الملك“، في الوقت الذي سبق لوزير العدل السابق مصطفى الرميد، أن أكد أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، وجه تعليمات صارمة تقضي بعدم متابعة أي شخص تعرَّض إليه بإساءة أو خلال تعبير عن رأيه فيه عبر أي منبر متاح.

وأوقفت أجهزة الأمن المغربية الشهر الماضي، محمد السكاكي، بعد ساعات من بثه مقطع فيديو، وجّه فيه انتقادات للنظام، وملك البلاد، وإهانات لعموم الشعب، واصفًا إياه بـ“الغباء“ وبـ“شعب الحمير“.

وقال وكيل المحكمة الابتدائية في مدينة سطات المغربية، حينها، إنّ ”النيابة العامة تلقت شكاوى لمجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب، وأوصاف مهينة للمغاربة، يؤكدون فيها رغبتهم بمتابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكاوى للبحث الجاري مع المعني بالأمر“.

وأضاف أن“المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تتناول موضوعات تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه دخلًا ماليًا شهريًا يتراوح بين 20 ألفًا و30 ألف درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية“.

وينص الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، على العقوبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 200 إلى 1000 درهم ضد من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد أو إلى أفراد الأسرة الملكية.