”صفقة القرن“ تتسبب في إيقاف خطيب جمعة بالمغرب

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، توقيف محمد شركي، خطيب جمعة معروف بمدينة وجدة شرق البلاد، بسبب تناوله لموضوع ”صفقة القرن“ في خطبة ألقاها قبل أسابيع.

وقال شركي في تدوينة تناقلتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تلقى وبشكل مفاجئ قرار توقيفه دون ذكر السبب، معبرا عن أسفه لهذا القرار الذي وصفه بـ“المتعسف وغير المبرر“، والذي حال دون قيامه بواجب الخطابة التي مارسها مدة طويلة في خمسة مساجد بمدينة وجدة، وفق تعبيره.

وزاد الخطيب موضحا حيثيات قرار التوقيف الذي رفض استلامه والتوقيع عليه قائلا: ”توصلت باستفسار من المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة وجدة، استفسرتني فيه عما بلغ إلى علمها من أنني تناولت في خطبة الجمعة بمسجد ابن حزم بوجدة موضوع صفقة القرن، وأنني عاتبت فيها الحكام العرب“.

وردا على الاستفسار، يضيف المتحدث: ”أخبرت المندوبية بما تناولته في خطبتي، وكان حديثا عن أهمية عبادة الصلاة“.

واستطرد شركي: ”خلصت للحديث عما يتهدد (المسجد الأقصى) من خطر التهويد بسبب صفقة القرن“.

وشدد الخطيب في تدوينته على أنه ذكر ”بمسؤولية الأمة الإسلامية عموما لصيانة هذا الوقف الإسلامي، ومسؤولية ولاة أمور المسلمين على وجه الخصوص في حماية الملة والدين وحماية مقدساته، دون أن يكون في حديثي توجيه العتاب لأحد كما جاء في الاستفسار“.