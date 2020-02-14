مسؤول فلسطيني يلوح بـ“العصيان المدني“ ردًا على صفقة القرن

لوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، بالعصيان المدني، في خطوة تندرج في إطار الرد الفلسطيني على صفقة القرن.

وقال زكي في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”القيادة الفلسطينية اتخذت 4 خطوات لمواجهة صفقة القرن، تضمنت العمل بكل الإمكانيات والجهود لتحقيق الوحدة الوطنية، والعمل بكل الوسائل لإنهاء الاحتلال من خلال العمل بكل ما نتمكن من الحفاظ على المنجزات التي تحققت بتصعيد ميداني مع قيادات ميدانية وفق خطط قادرة على الاستمرار وصولا للعصيان المدني“.

وأضاف: ”كلما تم تصعيد الميدان بكثافة عالية من خلال الفعاليات النضالية، كلما كان هناك تعميق لفكرة انهاء الاحتلال وبالتالي قد تصل الأمور لعصيان مدني“.

وتابع أن ”الخطوة الثالثة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية تتمثل في تفعيل كل قرارات الشرعية الدولية على الصعيد الدولي خاصة جرائم إسرائيل لدى محكمة الجنايات الدولية“.

وأردف بالقول: ”أما الخطوة الرابعة، فهي مطالبة الأمم المتحدة بدءا من الاعتراف الكامل بمنظمة التحرير ودولة فلسطين وانتهاء بحماية دولية“.

وأشار إلى أن ”هناك لجنة تشكلت لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، ولكن بعد إعلان صفقة القرن وتمادي الاحتلال في جرائمه ضد شعبنا أصبح كل شيء قيد التنفيذ“.

وقال: ”ممكن أن تكون لجان فنية لإدارة الميدان ولجان سياسية حتى يكون هناك قدرة على تنفيذ القرارات، وأعتقد بأنه خلال الاجتماع القادم للقيادة الفلسطينية سيتم حسم هذا الأمر“.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن بعد إعلان ترامب ”صفقة القرن“، عن سحب الاعتراف بدولة إسرائيل.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في حديث سابق مع ”إرم نيوز“ عن توجه السلطة الفلسطينية لإنهاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وقال أبو يوسف: ”على سلم جدول أعمال القيادة الفلسطينية التخلص من كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بما فيها اتفاقية أوسلو“، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها بشكل فوري من قبل القيادة.

وأضاف أنه ”سيتم سحب الاعتراف بالاحتلال الذي لا يعترف بفلسطين وفرض مقاطعة شاملة عليه“، منوها إلى أنه ”يتم العمل على ذلك وفق آلية متكاملة ويتم التحضير لها الآن“.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 28 يناير الماضي، خطته للسلام المعروفة باسم ”صفقة القرن“ والتي ترفضها القيادة الفلسطينية.