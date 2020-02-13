المغرب.. ”العدالة والتنمية“ يوضح حقيقة استيراد حافلات إسرائيلية

نفى حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، عزم مجلس محافظة الدار البيضاء، كبرى المدن المغربية، استيراد حافلات من إسرائيل، واستخدامها في النقل العمومي.

وقال الحزب، الذي ينتمي إليه عمدة المدينة، عبر موقعه الإلكتروني، إن ”الخبر لا ينبني على أي أساس من الصحة“.

وأضاف: ”لم ولن يتم استيراد أي حافلة إسرائيلية للنقل العمومي“.

وتابع: ”ما تم نشره بهذا الخصوص، ببعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، غير صحيح إطلاقا“.

وكانت وسائل إعلام إيطالية، قالت إن ”حافلات مستعملة إسرائيلية ستجوب شوارع الدار البيضاء، في الأسابيع المقبلة“.

ونقل موقع ”هسبريس“ المحلي، الأربعاء، نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، أن ”روما رفضت الترخيص لحافلات إسرائيلية مستعملة، الأمر الذي دفع إلى تحويلها في عملية شبه سرية إلى المغرب“.

وقالت صحيفة ”إلميساجيرو“ الايطالية، إن ”وكالة النقل الحضري بالعاصمة روما، قامت بشراء 70 حافلة إسرائيلية، بمبلغ يناهز 4.6 مليون يورو، غير أن السلطات المحلية كانت قد رفضت ترخيصها أيار/ مايو الماضي لأن عمرها يزيد عن عشر سنوات“.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفى المغرب بشكل قاطع وجود أي علاقات تجارية تربطه بإسرائيل.

وقال الناطق باسم الحكومة حسن عبيابة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إن ”الموقف الرسمي للمملكة المغربية هو أنه لا توجد أي علاقة تجارية مع إسرائيل”.