وزير الخارجية الإيطالي يزور العاصمة الليبية طرابلس

المصدر: ا ف ب

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأربعاء، زيارة قصيرة للعاصمة الليبية طرابلس، حيث اجتمع برئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وبحسب بيان لحكومة السراج، جدد الوزير الإيطالي خلال اللقاء، ”دعم إيطاليا وتضامنها مع حكومة الوفاق الوطني، ودعمها للمسار السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين“ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، والذي دعا لوقف التدخلات الأجنبية في ليبيا، وتشجيع المفاوضات بين الليبيين.

وأضاف المصدر، أن الوزير الإيطالي عبر عن تأييده لـ ”إقرار وقف لإطلاق النار، ووضع آليات فعالة لتنفيذ ذلك، وذلك بعد الهدنة التي أعلنت في 12 كانون الثاني/يناير“.

كما تناول اللقاء بحسب البيان، إغلاق المواقع النفطية عشية مؤتمر برلين.

وقال مجمع ”ايني“ النفطي العملاق الأسبوع الماضي، إن إنتاجه من النفط الخام في ليبيا تراجع إلى النصف من 300 ألف إلى ما بين 150 و160 ألف برميل يوميا.

وبسبب تعطل الإنتاج، تراجع إنتاج ليبيا من النفط من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 183 ألف برميل، وفق ما أعلنت الثلاثاء المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ نيسان/أبريل 2019، حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة السراج، وخلفت المعارك أكثر من ألف قتيل، وأدت إلى نزوح أكثر من 140 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.