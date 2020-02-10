الجيش الليبي يعرض فيديو لـ“عناصر مرتزقة“ خلال استهدافهم في طرابلس‎‎

مقطع فيديو مصور لمزتزقة سورين ومجموعات إرهابية مسلحة في نادي الدبلوماسي تم إيجادة في طائرة التصوير الذي تم إسقاطها في محور عين زارة وبالتعاون بين سرية الهاون قوة عمليات أجدابيا ومدفعية الكتـ128ـيبه تم إستهدافهم بالكامل ✌️✌️✌️#وحدة_الإعلام_الحربي

تم النشر بواسطة ‏قوة عمليات اجدابيا‏ في الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٠