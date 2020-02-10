الجيش الليبي يعرض فيديو لـ“عناصر مرتزقة“ خلال استهدافهم في طرابلس‎‎

نشر الجيش الليبي مقطعا مصورا يظهر مجموعات من المرتزقة الأجانب، في أكثر من موقع بالعاصمة الليبية طرابلس.
وبحسب مقطع مصور نشرته الصفحة الرسمية لقوة عمليات إجدابيا والمتمركزة بأحد محاور العاصمة الليبية طرابلس، يظهر فيه عناصر من المرتزقة السوريين، بحسب التعليق المرفق.
وأوضحت الصفحة أن العناصر المسلحة تتمركز داخل مقار حكومية ومدنية بمدينة طرابلس منها النادي الدبلوماسي بالعاصمة.
وأوضحت قوة عمليات إجدابيا أن المقطع تم الحصول عليه بعد إسقاط طائرة مسيرة تركية بمحور عين زارة، مضيفة أن المواقع التي ظهرت في الفيديو تم رصدها واستهدافها بالكامل من قبل قوة المدفعية والهاون التابعة للجيش الليبي.
مقطع فيديو مصور لمزتزقة سورين ومجموعات إرهابية مسلحة في نادي الدبلوماسي تم إيجادة في طائرة التصوير الذي تم إسقاطها في محور عين زارة وبالتعاون بين سرية الهاون قوة عمليات أجدابيا ومدفعية الكتـ128ـيبه تم إستهدافهم بالكامل ✌️✌️✌️#وحدة_الإعلام_الحربي
تم النشر بواسطة قوة عمليات اجدابيا في الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٠