ما حقيقة منع الجيش الليبي هبوط طائرات تابعة للأمم المتحدة؟

قالت بعثة الأمم المتحدة، إن رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا ”لم تحصل على إذن من الجيش للهبوط في ليبيا“، لافتة إلى أن ”هذا الأمر تكرر في بضع مناسبات خلال الأسابيع الماضية“.

وذكرت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن ”منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي التي تبذلها“.

لكن مصدرا عسكريا قال إن الجيش الليبي لم يمنع هبوط أي طائرة تابعة للأمم المتحدة في أي مطار بليبيا.

وأفاد المصدر في لقاء مع“إرم نيوز“، بأن ”قيادة الجيش لم تتلق أي طلب من الأساس من البعثة الأممية لهبوط طائرات تابعة لها“.

يذكر أن الجيش الليبي فرض منطقة حظر جوي في غرب ليبيا، تشمل مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس.