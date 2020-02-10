الجزائر.. براءة لويزة حنون وسجن سعيد بوتفليقة والجنرالين مدين وطرطاق

قررت المحكمة العسكرية في الجزائر مساء يوم الاثنين، تبرئة زعيمة حزب العمال لويزة حنون، من تهم التآمر على سلطتي الجيش والدولة، بعد أشهر من حبسها مع 3 من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ورحب حزب العمال المعارض بإطلاق سراح زعيمته لويزة حنون، وقال قياديون إن ”حبسها كان ظلمًا وتعديًا على حق مناضلة سياسية عُرفت منذ عقود بدفاعها عن الحريات وحقوق الإنسان“.

وأيدت المحكمة عقوبة سابقة بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، والقائدين العسكريين محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، والجنرال بشير طرقاق؛ وهما قائدان سابقان لجهاز المخابرات العسكرية السابقين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، التمس النائب العام العسكري، عقوبة السجن 20 عاما ضد رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وجاءت محاكمة رموز النظام السابق، بعد 5 أشهر على إدانة سعيد بوتفليقة والجنرالين مدين وطرطاق والزعيمة اليسارية لويزة حنون؛ بتهمة ”التآمر“، وذلك بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا.