الجيش الليبي يسيطر على منطقة الرواجح شرق طرابلس

نفذ الجيش الوطني الليبي مساء السبت عملية تقدم ناجحة في مدينة القرابوللي ”60 كم“ شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري لـ “ إرم نيوز“ ان وحدات من اللواء التاسع- مشاة سيطرت بعملية نوعية مفاجئة على منطقة الرواجح الواقعة جنوب المدينة، بعد أن اشتبكت مع مليشيات حكومة الوفاق وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأجبرتها على الفرار.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش بسيطرتها على منطقة الرواجح باتت قريبة من الطريق الساحلي الاستراتيجي الذي يربط العاصمة طرابلس بمدينة مصراته.

وشهدت منطقة القرابوللي خلال الشهور القليلة المنصرمة عمليات خطف وقتل على الهوية لمويدي الجيش الوطني الليبي من قبل مليشيات حكومة الوفاق ، كان آخرها يوم الجمعة، حين عثر على جثة المواطن مجد أحمد عبد القادر، مهندس ديكور من سكان منطقة عين زارة، الذي قتلته المليشيات في المنطقة.