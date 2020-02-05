تونس.. السجن 4 سنوات لنفيسة الطرابلسي شقيقة أرملة زين العابدين بن علي

أصدر القضاء التونسي، الأربعاء، حكما بسجن نفيسة الطرابلسي، شقيقة ليلى بن علي، أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، 4 سنوات وحرمانها من الاقتراع ناخبة أو مرشحة للانتخابات.

وأفادت تقارير إخبارية، بأنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة تونس، قضت بسجن نفيسة الطرابلسي 4 سنوات وحرمانها من الاقتراع ناخبة أو مرشحة للانتخابات.

كما قرّرت الدائرة الجنائية تغريم الطرابلسي، غرامة مالية أولى مقدارها 128 ألف دينار (حوالي 45 ألف دولار)، وبغرامة مالية ثانية مقدارها 86 ألف دينار (حوالي 30 ألف دولار)، بتهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وذلك إثر اتهامها بالتورط في قضية فساد مالي.

يشار إلى أنّ نفيسة الطرابلسي، كانت قد سجنت عامين في قضية تعلقت باستغلال نفوذ وكسب غير مشروع، وفق ما ورد في ملف القضية حينها.