المغرب يعلن تفكيك خلية خططت لشن هجمات على أراضيه

أعلنت السلطات المغربية، يوم الثلاثاء، تفكيك خلية مكونة من 6 عناصر يتبنون الفكر المتطرف، خططوا لشن هجمات داخل أراضي المملكة.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان أن ”المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات) تمكن على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة من تفكيك الخلية وضبط عناصرها الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، وينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال“.

وأضاف البيان أن ”الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية الموالين لتنظيم داعش، خططوا للقيام بهجمات داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة لداعش“.

وتابع أنه ”سيتم التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما ما زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه بتورطهم في هذه الخلية“.