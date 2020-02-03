داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن

أعلن تنظيم داعش يوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم بسكين في جنوب لندن يوم الأحد.

وقال التنظيم في بيان بثته وكالة ”أعماق“ التابعة له، إن ”منفذ هجوم أمس الأحد في منطقة ستريتهام جنوب لندن، من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف“.‎

وقالت الشرطة البريطانية، الأحد، إنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن، في واقعة تتصل بالإرهاب، حيث لفظ الرجل أنفاسه الأخيرة.

وأضافت الشرطة أن سوديش أمان (20 عاما) طعن شخصين قبل أن يقتله رجال شرطة مسلحون كانوا يقومون بمراقبته.

وكشفت الشرطة البريطانية لاحقا أن سوديش أمان، قضى حكما بالسجن بسبب ترويجه مواد تدعو للتشدد العنيف كما شجع صديقته على قطع رأسي والديها.