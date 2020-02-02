بعد لقاء تبون وسعيّد .. جزائر تودع 150 مليون دولار بالبنك المركزي التونسي

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، إيداع 150 مليون دولار أمريكي لدى البنك المركزي في تونس، في خطوة تهدف إلى دعم اقتصاد تونس، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد إن الجزائر قررت ”إيداع مبلغ قيمته مائة وخمسين مليون دولار أمريكي بالبنك المركزي التونسي كضمان وذلك في إطار المزيد من تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين“.

وأكد الرئيسان خلال المؤتمر الصحفي الذي سبقته مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على ”تطابق وجهات النظر حول المسائل التي تطرقا إليها خلال جلسة المحادثات“.

أشار الرئيسان عقب اللقاء إلى ”تمسكهما بضرورة إيجاد حل سلمي ليبي ليبي دون أي تدخل أجنبي“ وشددا على الدور المحوري لتونس والجزائر في إيجاد تسوية تضع حدا للأزمة الليبية.