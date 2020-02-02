الجزائر.. استئناف محاكمة شقيق بوتفليقة و3 مسؤولين آخرين الأسبوع المقبل

كشفت مصادر جزائرية، اليوم الأحد، عن استئناف القضاء العسكري، الأحد القادم، محاكمة سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، برفقة قائدي جهاز المخابرات سابقا، محمد مدين (الشهير بتوفيق) وعثمان بشير طرطاق إلى جانب رئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وبعد مرور 5 أشهر على إدانة الشخصيات الأربع بالحبس النافذ 15 عاما بتهمة التآمر، نقلت مصادر متطابقة أنّ المحكمة العسكرية بمنطقة البليدة (50 كيلومترًا غربي العاصمة الجزائر) حددت الأحد القادم موعدًا للنظر في ”الاستئناف المرفوع من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة“.

وقضت المحكمة العسكرية بمنطقة البليدة، يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة و3 متهمين آخرين؛ لإدانتهم بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش، والتآمر على سلطة الدولة“.

وبحسب المحامي صديق موحوس، العضو في هيئة الدفاع عن الزعيمة اليسارية لويزة حنون، فإنّ جلسة الأحد ستشهد النظر أيضا في استئناف النائب العسكري في الحكم الصادر ضد المتهمين الأربعة، فضلا عن وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار، ورجل الأعمال فريد بن حمدين، الفارين من العدالة، والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 20 عاما.

وجرى تداول أنباء قبل أسابيع عن تدهور صحة سعيد بوتفليقة (62 عاما) إثر امتناعه عن تناول الطعام والدواء رغم حساسية وضعه الصحي، وجرت الإشارة إلى معاناة مستشار الرئيس السابق من حالة نفسية سيئة، ما زاد تدهور صحته داخل زنزانته بسجن البليدة العسكري.