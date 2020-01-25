وفاة الناشط الحقوقي الجزائري هواري قدور أبرز معارضي بوتفليقة

أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وفاة رئيسها هواري قدور؛ بعد صراع مع مرض عضال.

وعُرف هواري قدور بدفاعه المستميت عن العاطلين عن العمل ونشطاء حقوق الإنسان، خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إذ واجه ضغوطا عديدة لم تمنعه من الاستمرار في النضال.

وتحمل قدور مهمة الدفاع عن الصحفيين ومقارعة السلطات ببيانات حادة، تنتقد التضييق على حرية الرأي والتعبير، وكذلك الدفاع عن قضايا المهاجرين غير الشرعيين.

وقال محمود جنان، مدير العلاقات الخارجية في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، لـ“إرم نيوز“، إن ”الراحل وهب حياته للنضال بمجال حقوق الإنسان، وقد واجه ضغوطا عديدة، ومع ذلك لم يتراجع قيد أنملة عن أهداف الرابطة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان“.

وأضاف جنان، أن ”مكتب الرابطة سيجتمع في غضون أيام؛ لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وانتخاب خليفته وفق الإجراءات القانونية المعروفة، مع استمرار ضياء الدين الحسين بن الشيخ، في مهمته تسيير شؤون الهيئة الحقوقية الجزائرية“.