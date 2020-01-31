يوسف الشاهد: إعادة الانتخابات ستكون ”كارثية“ على تونس

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، يوسف الشاهد، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن سيناريو إعادة الانتخابات سيكون ”كارثيا“ على تونس وأن الوضع صعب، لكن الطبقة السياسية غير واعية لذلك، وفق قوله.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، قال الشاهد إن ”الطبقة السياسية غير واعية بالصعوبات التي تعيشها تونس، وإن هناك تجاذبات سياسية تعطل المسار“.

وأكد الشاهد أن “سيناريو إعادة الانتخابات كارثة لتونس”، مشيرا إلى أن الدستور يسمح بإعادة الانتخابات، ولكن الدولة التونسية لا تتحمل فترة انتقالية أكثر من 4 أشهر، وفق تعبيره.

ودعا الشاهد إلى ”التعجيل بتكوين الحكومة القادمة“، مضيفا ”أن كل يوم تأخير يزيد الوضع تعقيدا“، بحسب قوله.

وأكد الشاهد جاهزيته لتسليم مهامه لرئيس الحكومة الجديد، غير أنه اعتبر أن فترة تسليم المهام طالت أكثر من اللازم، في إشارة إلى بطء مشاورات تشكيل الحكومة والتجاذبات السياسية الحادة التي ترافق هذه المشاورات، والتي تسببت من قبل في إسقاط الحكومة المقترحة برئاسة الحبيب الجملي قبل أسابيع.

وانتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال العمل البرلماني، معتبرا أن نجاعة العمل التشريعي تطرح تساؤلا كبيرا، بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين المودعة في المجلس والبالغ عددها 70 مشروع قانون، ولم تتم المصادقة عليها.

وكان الشاهد قد أعلن منذ بدء مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي استعداده لتسليم السلطة في أقرب الآجال، معتبرا أن طول فترة انتقاليين، حكومة مغادرة وأخرى جديدة، يوجه رسائل سلبية إلى المانحين الدوليين وكل من يتابع مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأبدى متابعون للشأن السياسي في تونس مخاوفهم من إطالة أمد المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أن حكومة تصريف الأعمال الحالية شهدت استقالة وإقالة عدة وزراء، ويجري تسيير ست وزارات على الأقل بالنيابة، من بينها وزارة الدفاع المصنفة ضمن الوزارات السيادية.