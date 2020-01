شاهد.. الفيديو الذي أحرج تركيا وجعلها تطلب من تويتر شطبه

وجهت محكمة تركية طلبًا إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر لحذف تغريدة لصحفية أمريكية نشرت فيديو يتضمن تصريحات للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد احمد المسماري، حول ضلوع المخابرات التركية عبر منظمات غير حكومية في جلب المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

ونشرت الصحفية الأمريكية ليندسي سينل رسالة وصلتها من إدارة تويتر تعلمها فيها أن تويتر تلقى امراً من محكمة تركية بشأن رابط نشر على حسابك، باعتباره ينتهك القوانين التركية.

وأوضح تويتر أنه لم يتخذ بعد أي إجراء بخصوص التغريدة التي نشرتها سينل، حتى هذه اللحظة، كنتيجة للطلب التركي.

وأعادت الصحفية سينل نشر التغريدة التي سبق وأن نشرتها يوم 18 من الشهر الجاري، معقبة بقولها: قدمت تركيا أمرًا من المحكمة في محاولة لإزالة هذه التغريدة. الحقيقة تؤلمني ، كما أعتقد.

وتطرق أحمد المسماري في الفيديو إلى جمعية “كام دير” التابعة للمخابرات التركية التي تشرف على نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا، موضحا أن هذه الجمعية هي حلقة الوصل بين الإرهابيين في ليبيا وتركيا، مستعرضا في سياق مؤتمر الصحفي صورا لرئيس الجمعية مع شخصيات إرهابية مطلوبة دوليا.

Turkey submitted a court order in an attempt to have this tweet removed. The truth hurts, I guess. https://t.co/E8oBLf9fmu pic.twitter.com/TN0yeMR4pe

— Lindsey Snell (@LindseySnell) January 27, 2020